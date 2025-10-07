Formentera Luisa Asteggiano non è morta per un evento violento | il referto dell’autopsia

Il comando della Guardia Civil delle Baleari lo assicura: la morte di Luisa Asteggiano, la 45enne di Bra ritrovata morta domenica mattina nel suo appartamento a Formentera, « non è avvenuta per un evento violento ». «Dopo la realizzazione dell’autopsia corrispondente – scrivono in una nota -, è stato determinato che la morte non è avvenuta per un evento violento, escludendo pertanto un fatto di violenza di genere, in attesa di altri risultati di analisi sollecitati per determinare le cause della morte», segnalano gli investigatori. Intanto Ivan Sauna, il compagno 51enne della donna fermato domenica, noto nell’isola per aver gestito un’agenzia per l’affitto di alloggi turistici a Ibiza e Formentera, è stato rilasciato. 🔗 Leggi su Open.online