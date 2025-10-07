Formentera l' autopsia su Luisa Asteggiano | esclusa la morte violenta

La causa della morte di Luisa Asteggiano, la donna italiana di 45 anni il cui corpo è stato ritrovato senza vita in appartamento a Es Pujolsa a Formentera, non sarebbe " un atto violento ". Lo ha dichiarato la Guardia Civil, citata da Diario De Ibiza. Questa la conclusione dopo i risultati dell'autopsia di oggi, martedì 7 ottobre. Pertanto, secondo la Guardia Civil, il caso è attualmente "in attesa dei risultati degli ulteriori esami richiesti per determinare la causa del decesso ". In seguito al ritrovamento del corpo della donna le autorità spagnole avevano fermato il compagno, Ivan Sauna, anche lui italiano e residente sull'isola delle Baleari da oltre 10 anni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

