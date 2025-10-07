Formentera esclusa la morte violenta per Luisa Asteggiano | Nessun omicidio di genere

L'autopsia sul corpo della 45enne di Bra, trovata senza vita domenica nel suo appartamento a Formentera, conferma che il decesso non è avvenuto per cause violente. Il compagno sarà sentito oggi dal giudice.

Luisa Asteggiano morta a Formentera, esclusa la violenza di genere: la verità dall'autopsia

Luisa Asteggiano non è stata picchiata, l’autopsia esclude morte violenta per l’italiana a Formentera - "L'autopsia su Luisa Asteggiano ha stabilito che la morte non è avvenuta per un evento violento, escludendo pertanto un fatto di violenza di genere” ... Scrive fanpage.it

Per la Guardia Civil spagnola l'autopsia esclude la morte violenta per Luisa Asteggiano, l'italiana trovata priva di vita a Formentera - Gli investigatori attendono « altri risultati di analisi sollecitati chiarire le cause del decesso». Segnala corriere.it