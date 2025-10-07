Formentera esclusa la morte violenta di Luisa Asteggiano | compagno rimesso in libertà Soffriva di una forte depressione

L’autopsia sul corpo della 45enne di Bra conferma che non ci sono segni di violenza. Dopo l’interrogatorio, il giudice ha disposto la libertà del compagno. Il legale: “Probabili cause naturali, la donna era provata da una profonda depressione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

