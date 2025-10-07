Formazione contributi per 600mila euro alle 20 filiere 4+2 più efficaci
La Fondazione per la scuola italiana, ente non profit interamente finanziato da privati, ha deciso di supportare gli istituti che aderiscono al nuovo modello della formazione tecnico-professionale del 4+2 premiando con un contributo economico le venti filiere con le esperienze più significative relative all’anno scolastico 20242025. Le risorse complessive ammontano a 600mila euro e saranno assegnate tramite un Bando che la Fondazione ha promosso con il supporto scientifico dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa ( INDIRE ). Con l’ultimo Decreto legge Scuola, il percorso del 4+2 – che consente, grazie a programmi didattici innovativi, di arrivare al diploma in 4 anni, a cui far seguire due anni di specializzazione presso gli ITS Academy – ha superato la fase di sperimentazione diventando ordinamentale e dunque affiancando a pieno titolo i percorsi quinquennali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
