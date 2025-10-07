Formazione contributi per 600mila euro alle 20 filiere 4+2 più efficaci

La  Fondazione per la scuola italiana, ente non profit interamente finanziato da privati, ha deciso di  supportare gli istituti che aderiscono al nuovo modello della formazione tecnico-professionale del 4+2  premiando con un contributo economico le  venti filiere con le esperienze più significative  relative all’anno scolastico 20242025. Le risorse complessive ammontano a  600mila euro  e saranno assegnate tramite un Bando che la Fondazione ha promosso con il supporto scientifico dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa ( INDIRE ).  Con l’ultimo  Decreto legge Scuola, il percorso del 4+2 – che consente, grazie a programmi didattici innovativi, di arrivare al diploma in 4 anni, a cui far seguire  due anni di specializzazione presso gli ITS Academy – ha superato la fase di sperimentazione diventando ordinamentale e dunque affiancando a pieno titolo i percorsi quinquennali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

