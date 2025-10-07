Due sconfitte nelle prime 3 partite (mai successo nell’era-Martino), 3 su 4 partite ufficiali (contando anche la Supercoppa), il tutto dopo un precampionato balbettante. Soprattutto c’è la sensazione che, anziché migliorare, l’ Unieuro stia peggiorando. Se per esempio la sconfitta contro Cividale a metà settembre era arrivata in volata dopo un buon avvio, a Rieti Forlì è evaporata precipitando da -15 a metà fino al -40 del 30’ (-30 finale). Per capire in quale baratro la Pallacanestro 2.015 sia finita, va detto che il -43 sul 72-29 e sul 74-31 è lo scarto più ampio mai toccato nella storia decennale della società: il picco negativo era il -40 del 16 maggio 2021, sul 53-93 contro Torino (il divario finale fu però più ampio di domenica: 56-93, -37). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Forlì: un mese dopo, va ancora peggio. Domani Cento, poi tre partite terribili