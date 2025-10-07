Forlì celebra mezzo secolo sotto rete Dai campioni del passato alle future speranze

Passato, presente e futuro avvolti in un caldo abbraccio di ricordi, emozioni e progetti. Si è tenuta presso il salone comunale, dinanzi a una platea di oltre 300 persone, la celebrazione del 50° anniversario di attività ininterrotta del Volley Forlì. A rompere il ghiaccio è stato Simone Canali, neo presidente in pectore del club di viale della Libertà, che ha espresso gratitudine per la fiducia e il sostegno ricevuti negli anni. Una carrellata di foto storiche ha, poi, accarezzato il cuore di tutti, ripercorrendo le stagioni più esaltanti della serie A e rendendo omaggio ai grandi campioni (Bob Ctvrtlik, Roman Yakovlev. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

