Il rapporto tra Yildiz e Halit è ormai sull’orlo del baratro. Dopo la fuga della bionda, sembrava che i due avessero ritrovato un fragile equilibrio, ma la convivenza si è trasformata in un peso insostenibile. È chiaro che presto qualcuno dovrà prendere una decisione definitiva. Halit, in realtà, aveva già maturato l’idea di chiedere il divorzio e tornare tra le braccia di Ender, per la quale nutre ancora sentimenti profondi. Tuttavia, la gravidanza di Yildiz lo ha spinto a fare marcia indietro, una scelta che non ha voluto rivedere nemmeno dopo la tragica perdita del bambino. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

© Soapvibes.it - Forbidden Fruit anticipazioni 7 Ottobre 2025