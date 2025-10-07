Forbidden Fruit anticipazioni 7 Ottobre 2025
Il rapporto tra Yildiz e Halit è ormai sull’orlo del baratro. Dopo la fuga della bionda, sembrava che i due avessero ritrovato un fragile equilibrio, ma la convivenza si è trasformata in un peso insostenibile. È chiaro che presto qualcuno dovrà prendere una decisione definitiva. Halit, in realtà, aveva già maturato l’idea di chiedere il divorzio e tornare tra le braccia di Ender, per la quale nutre ancora sentimenti profondi. Tuttavia, la gravidanza di Yildiz lo ha spinto a fare marcia indietro, una scelta che non ha voluto rivedere nemmeno dopo la tragica perdita del bambino. 🔗 Leggi su Soapvibes.it
forbidden - fruit
