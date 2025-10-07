Forbidden fruit 2 replica puntata del 7 ottobre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – martedì 7 ottobre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Yildiz, ormai esasperata dalla sua vita con Halit, prende una decisione drastica: fa le valigie e se ne va via di casa. Si dirige da Kemal, determinata a confessargli i suoi sentimenti, ma con sua grande sorpresa scopre che in quel momento è in corso il matrimonio tra Kemal e Zehra. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 53 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
