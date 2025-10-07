Forbidden fruit 2 replica puntata del 7 ottobre in streaming | Video Mediaset

Superguidatv.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento oggi – martedì 7 ottobre  – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Yildiz, ormai esasperata dalla sua vita con Halit, prende una decisione drastica: fa le valigie e se ne va via di casa. Si dirige da Kemal, determinata a confessargli i suoi sentimenti, ma con sua grande sorpresa scopre che in quel momento è in corso il matrimonio tra Kemal e Zehra.  Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 53 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

forbidden fruit 2 replica puntata del 7 ottobre in streaming video mediaset

© Superguidatv.it - Forbidden fruit 2, replica puntata del 7 ottobre in streaming | Video Mediaset

In questa notizia si parla di: forbidden - fruit

Forbidden fruit: scopri la nuova soap turca di canale 5

Forbidden Fruit a che ora inizia e finisce oggi, 17 luglio 2025

Forbidden Fruit, anticipazioni 24 luglio: Ender umlia Yildiz, il passato di Alihan ritorna

forbidden fruit 2 replicaForbidden fruit 2, replica puntata del 6 ottobre in streaming | Video Mediaset0 - Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... Come scrive superguidatv.it

forbidden fruit 2 replicaForbidden fruit 2, replica puntata del 29 settembre in streaming | Video Mediaset0 - Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... Scrive superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: Forbidden Fruit 2 Replica