Food valley emiliana irrealizzabile senza immigrati cosa dice il rapporto Made in Immigritaly

Modenatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Abbiamo il dovere della verità: non potrebbe esistere la food valley emiliana, modenese e reggiana senza il lavoro degli immigrati. Per loro è il tempo della dignità, dell'uscita dall’invisibilità nella quale sono costretti. E’ tempo del lavoro agricolo di qualità e di un grande fronte contro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: food - valley

Parma Food Valley al fianco della Cucina Italiana

Cena dei Mille, Parma conferma il primato della Food Valley

Il percorso di Amadori: "Uno sguardo al futuro. Dobbiamo fare sistema per esaltare la food valley"

food valley emiliana irrealizzabile"La food valley?. Non esisterebbe senza gli immigrati" - "Filiere iconiche della food valley emiliana, come quella del Lambrusco, del Parmigiano Reggiano a Reggio Emilia e dell’Aceto Balsamico ... Lo riporta msn.com

La finta mozzarella a base di mandorle arriva dalla Food Valley emiliana - A dispetto del nome è una realtà completamente italiana, con sede a Sala Baganza, in provincia di Parma, nel cuore della Food Valley emiliana. Scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Food Valley Emiliana Irrealizzabile