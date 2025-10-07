Fontana | Iniziative come il camper Ottobre Rosa fondamentali per la prevenzione – Il video
(Agenzia Vista) Milano, 06 ottobre 2025 "Queste iniziative rappresentano un pilastro concreto delle nostre politiche di prevenzione. Meritano un sentito ringraziamento l’Associazione Salute Donna e le volontarie, il cui impegno quotidiano rende possibile avvicinare i servizi alle persone e promuovere controlli tempestivi. La prevenzione è la strada più efficace per contrastare il tumore al seno e l’andamento dei dati lo conferma in modo tangibile. Come Regione Lombardia stiamo lavorando con continuità per rafforzare l’accesso agli screening e accompagnare le cittadine lungo percorsi chiari e rapidi. 🔗 Leggi su Open.online
