Fondi per le famiglie fragili domande fino al 31 ottobre

Veneziatoday.it | 7 ott 2025

Il Comune di Mirano informa che fino al 31 ottobre 2025 (entro le ore 13.00) sarà possibile presentare domanda per beneficiare degli interventi economici a favore delle famiglie fragili, finanziati dalla Regione del Veneto ai sensi della legge regionale n. 202020 "Interventi a sostegno della. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

