Fondi europei per la Sicilia la Cgil denuncia | La Regione ha destinato 252 milioni a scopi militari

La Regione siciliana, attraverso una delibera di Giunta dello scorso 3 ottobre, ha deciso di stornare 252 milioni di euro del Programma Fesr per sviluppare “infrastrutture di difesa resilienti”. Una modifica che secondo quanto denuncia la Cgil Sicilia significherebbe "risorse destinate alle armi". 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Cgil: «252 milioni di euro del Fesr Sicilia dirottati sul riarmo» - Per i sindacalisti: «Non è questa la priorità di un territorio che ha invece urgente bisogno di provvedimenti che favoriscano la crescita economica e la creazione di buona occupazione» ... Da lasicilia.it

