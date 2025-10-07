Tempo di lettura: 3 minuti È convocata mercoledì 8 ottobre alle ore 10.30 presso la sede del CSV-Sodalis, in Via A.Diaz 9, primo piano, Salerno, la conferenza stampa per discutere le ultime vicende riguardanti le Fonderie Pisano, con analisi e commento del report realizzato dall’ARPAC rilasciato negli ultimi giorni e della diffida emanata dalla Regione Campania contro le Fonderia Pisano. La conferenza stampa sarà anche occasione di presentazione dello spettacolo teatrale “Lo spettacolo è stato annullato «causa fine del mondo»”. L’opera, prodotta da Vitruvio Entertainment e co-prodotta da Nova Civitas Società Cooperativa, nasce da un progetto promosso dall’Associazione Salute e Vita, in collaborazione con CSV-Sodalis di Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fonderie Pisano, l’associazione Salute e Vita analizza il report ARPAC e lancia lo spettacolo di denuncia