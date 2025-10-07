Fonderie Pisano Cammarano M5s | Bene la diffida della Regione

Tempo di lettura: 2 minuti “ La diffida della Regione Campania alle Fonderie Pisano rappresenta un passo importante in una battaglia che da anni portiamo avanti per la tutela della salute dei cittadini e per il rispetto delle normative ambientali. La relazione dell’Arpac ha finalmente certificato ciò che denunciamo da tempo: la mancata applicazione delle più adeguate tecnologie disponibili e una gestione inadeguata dei rifiuti prodotti. Le istituzioni, dopo la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, non hanno più alibi: devono agire con determinazione per garantire il diritto alla salute della cittadinanza e il rispetto dell’ambiente”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

