Fondazione Tls porta in scena la scienza
La Fondazione Toscana Life Sciences rinnova la sua partecipazione alla European Biotech Week portando in scena la scienza con il podcast Pop Science. La manifestazione internazionale, alla XIII edizione, coordinata e promossa in Italia da Assobiotec Federchimica ha lo scopo di raccontare il settore delle biotecnologie e delle biosoluzioni. Per l’occasione i ricercatori di Tls propongono una attività divulgativa dedicata agli studenti del territorio, attraverso un momento di incontro e di confronto con le classi 3D e 3C dell’Istituto comprensivo “F. Tozzi” – scuola secondaria di I grado “A.B. Sabin” di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: fondazione - porta
La Fondazione Cinema per Roma porta il cinema in periferia: dal 21 luglio una nuova arena al Torrino
Il sionismo è un'ideologia che porta alla fondazione del "Greater Israel", imporsi sugli altri è folle e porta all'estinzione dell'umanità
Anima della Fondazione che porta il suo nome e quello di suo marito, la mecenate celebra 30 anni di avventure nel mondo della creatività. Dal sostegno ai giovani artisti, alla committenza per la produzione di sempre nuove opere. Le abbiamo chiesto di ripercorrere la strada fatta e di raccontarci le prossime sfide. Ci ha parlato del principio che la guida: creare una comunità tra arte e pubblico
Da vent’anni la Fondazione CRT porta nelle scuole del Piemonte e della Valle d’Aosta laboratori, corsi e attività gratuite per un apprendimento innovativo e partecipato Vai su Facebook
Fondazione Tls porta in scena la scienza - La Fondazione Toscana Life Sciences rinnova la sua partecipazione alla European Biotech Week portando in scena la scienza con ... msn.com scrive
European Biotech Week: TLS porta in scena la ricerca con il podcast Pop Science - La Fondazione Toscana Life Sciences rinnova la sua partecipazione alla European Biotech Week portando in scena la scienza con il Podcast Pop ... Si legge su ilcittadinoonline.it