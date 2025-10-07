Fondazione Romano incontro con il critico cinematografico Giampiero Frasca
Tempo di lettura: 3 minuti Mercoledì 15 ottobre 2025, alle ore 18.30, la Fondazione Gerardino Romano, presso la sede sociale di Piazzetta G. Romano 15, Telese Terme (BN), ospiterà l’incontro con il critico cinematografico Giampiero Frasca per esaminare la storia del cinema e la storia nel cinema, riflessioni di metodo e di percorsi didattici racchiusi nel volume “Schermi del Novecento. La storia del XX secolo vista attraverso il cinema”, Edizioni Lindau 2025. Introdurrà l’evento Maria Teresa Imparato, presidente FGR – ETS, parteciperà Felice Casucci, assessore alla Semplificazione Amministrativa e al Turismo della Regione Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
