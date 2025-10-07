Follia per il possibile addio di LeBron James | i biglietti per Lakers-Jazz schizzano fino a 8.000 dollari
L’attesa intorno al futuro di LeBron James ha raggiunto livelli stratosferici. I biglietti più economici per la partita tra Los Angeles Lakers e Utah Jazz, in programma per domenica 12 aprile 2026, hanno già superato i 770 dollari, spinti dalle voci secondo cui potrebbe trattarsi dell’ultimo incontro di stagione regolare della stella di Los Angeles. Ne scrive El Mundo deportivo Il messaggio di Lebron. “L’origine della “febbre” si trova in un messaggio che lo stesso LeBron ha pubblicato sui suoi social network, nel quale ha annunciato che questo martedì prenderà “la decisione di tutte le decisioni”, senza offrire ulteriori dettagli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: follia - possibile
