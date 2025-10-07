Folkstone annunciato il Delirium Winter Tour – Special Edition

I Folkstone tornano sui palchi italiani con il “Delirium Winter Tour – Special Edition”, una serie di concerti che porteranno la band in alcune delle città e dei club più importanti per presentare il doppio album “Natura Morta”. Il “Delirium Winter Tour – Special Edition” non sarà solo un viaggio musicale, ma anche un momento di condivisione con il pubblico che da sempre accompagna la band con grande partecipazione e affetto. DELIRIUM WINTER TOUR Il calore di questa estate lo portiamo nei club. Il delirium continua. 0510 Faenza (RA) MEI – Meeting Degli Indipendenti 3110 Cagliari FABRIK 0811 San Donà di Piave (VE) Revolver Club 1511 Isola della Scala (VR) Taste of Earth 2111 Genova Verdi Teatro Genova 2211 Taneto (RE) Fuori Orario 2911 Grassina (FI) Viper Theatre Co CdP 0612 Ciampino (RM) ORION 1712 Torino Hiroshima Mon Amour 2012 Ranica (BG) Druso (Calendario in aggiornamento) Per maggiori informazioni: www. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

