Foggia preso latitante di mafia
8.38 Arrestato dai carabinieri del Gis il latitante foggiano Leonardo Gesualdo, 39 anni e ricercato da cinque. L'uomo è stato sorpreso nel sonno in un'abitazione alla periferia di Foggia: i reparti speciali lo hanno bloccato nel covo scoperto nei giorni scorsi dopo mesi di indagini. Si era reso irreperibile dopo la condanna in primo grado a 12 anni, per associazione mafiosa. E' ritenuto un esponente di spicco della formazione mafiosa 'Società foggiana'. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Donna di 46 anni uccisa in strada dall'ex a Foggia, il killer preso a Roma. Lei lo aveva denunciato, l'uomo era già sfuggito all'arresto
«Non me lo merito. Non ho fatto nulla»: Andrea, portiere del Foggia Incedit e studente di medicina preso a calci e pugni da una baby gang
Silenzio, la parola poetica prende la scena. C'è un'atmosfera raccolta, proprio adesso, nella Sala Rosa del Vento della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, dove ha preso il via la 4. edizione della rassegna . - poeta Vai su Facebook
