Foggia preso latitante di mafia

7 ott 2025

8.38 Arrestato dai carabinieri del Gis il latitante foggiano Leonardo Gesualdo, 39 anni e ricercato da cinque. L'uomo è stato sorpreso nel sonno in un'abitazione alla periferia di Foggia: i reparti speciali lo hanno bloccato nel covo scoperto nei giorni scorsi dopo mesi di indagini. Si era reso irreperibile dopo la condanna in primo grado a 12 anni, per associazione mafiosa. E' ritenuto un esponente di spicco della formazione mafiosa 'Società foggiana'. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

