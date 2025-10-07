Foggia l' irruzione nel covo del boss Gesualdo | le immagini dal drone

Le immagini del drone provengono dalla periferia di Foggia dove gli uomini del GIS – le teste di cuoio dei Carabinieri – hanno fatto irruzione nel covo dove si nascondeva Leonardo Gesualdo, boss della criminalità organizzata foggiana accusato di associazione mafiosa. L’uomo è stato catturato questa mattina all’alba dopo 5 anni di latitanza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

