Foggia l' irruzione nel covo del boss Gesualdo | le immagini dal drone
Le immagini del drone provengono dalla periferia di Foggia dove gli uomini del GIS – le teste di cuoio dei Carabinieri – hanno fatto irruzione nel covo dove si nascondeva Leonardo Gesualdo, boss della criminalità organizzata foggiana accusato di associazione mafiosa. L’uomo è stato catturato questa mattina all’alba dopo 5 anni di latitanza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: foggia - irruzione
Foggia, arrestato il latitante Leonardo Gesualdo: l’irruzione da film dei carabinieri
Foggia, irruzione da film per arrestare il latitante
Tradizione Rossonera. . ? | Stagione 1994-95, dopo la vittoria di Vienna in Champions League contro il Salisburgo, il Milan vince anche a Foggia in campionato per 3-1 - facebook.com Vai su Facebook
Foggia, arrestato il latitante Leonardo Gesualdo, boss della “Società foggiana” - Blitz dei Carabinieri a Foggia: catturato Leonardo Gesualdo, 39 anni, boss della “Società foggiana” latitante dal 2020. Scrive trmtv.it
Foggia, arrestato il boss Leonardo Gesualdo. Ricercato dal 2020, era nella lista dei latitanti più pericolosi - Il 39enne, condannato a 12 anni per associazione mafiosa, è stato catturato all'alba dai carabinieri nel suo rifugio a Foggia ... Secondo ilfattoquotidiano.it