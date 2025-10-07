Foggia irruzione nel covo del boss Gesualdo | le immagini dal drone

Le immagini del drone provengono dalla periferia di Foggia, dove gli uomini del GIS - le teste di cuoio dei Carabinieri - hanno fatto irruzione nel covo dove si nascondeva Leonardo Gesualdo, boss della criminalità organizzata foggiana accusato di associazione mafiosa. L'uomo è stato catturato il 7 ottobre all'alba dopo 5 anni di latitanza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

