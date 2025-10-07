A Foggia i carabinieri del Gis hanno arrestato Leonardo Gesualdo, ricercato dal 2020 e considerato uno dei latitanti più pericolosi. Il 39enne è stato sorpreso dall'irruzione da film delle teste di cuoio, che all'alba sono entrate all'interno del covo, sorprendendo nel sonno il latitante, considerato l'elemento di spicco della cosiddetta "società foggiana". Durante il blitz ci sono state diverse esplosioni e Gesualdo si è arreso senza opporre resistenza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Foggia, irruzione da film per arrestare il latitante