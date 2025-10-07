Foggia irruzione da film per arrestare il latitante

Tgcom24.mediaset.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Foggia i carabinieri del Gis hanno arrestato Leonardo Gesualdo, ricercato dal 2020 e considerato uno dei latitanti più pericolosi. Il 39enne è stato sorpreso dall'irruzione da film delle teste di cuoio, che all'alba sono entrate all'interno del covo, sorprendendo nel sonno il latitante, considerato l'elemento di spicco della cosiddetta "società foggiana". Durante il blitz ci sono state diverse esplosioni e Gesualdo si è arreso senza opporre resistenza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

foggia irruzione da film per arrestare il latitante

© Tgcom24.mediaset.it - Foggia, irruzione da film per arrestare il latitante

In questa notizia si parla di: foggia - irruzione

Foggia, arrestato il latitante Leonardo Gesualdo: l’irruzione da film dei carabinieri

foggia irruzione film arrestareFoggia, arrestato il latitante Leonardo Gesualdo: l’irruzione da film dei carabinieri - All’alba di martedì 7 ottobre, i carabinieri del gis hanno fatto irruzione all’interno di un edificio della periferia di Foggia, sorprendendovi all’interno il ... Riporta msn.com

foggia irruzione film arrestareFoggia, arrestato il latitante Leonardo Gesualdo, boss della “Società foggiana” - Blitz dei Carabinieri a Foggia: catturato Leonardo Gesualdo, 39 anni, boss della “Società foggiana” latitante dal 2020. Scrive trmtv.it

Cerca Video su questo argomento: Foggia Irruzione Film Arrestare