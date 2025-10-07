Foggia blitz all’alba nel covo del boss Gesualdo | le teste di cuoio lo sorprendono nel sonno con una pistola

Latitante della Società foggiana arrestato a Foggia dopo 5 anni di fuga: blitz dei Carabinieri, trovato con pistola clandestina.

Operazione dei carabinieri a Foggia: catturato Leonardo Gesualdo, latitante da 5 anni e figura di spicco della Società foggiana.

