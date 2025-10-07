Foggia arrestato il latitante Leonardo Gesualdo | l’irruzione da film dei carabinieri

All’alba di martedì 7 ottobre, i carabinieri del gis hanno fatto irruzione all’interno di un edificio della periferia di Foggia, sorprendendovi all’interno il pregiudicato latitante Leonardo Gesualdo, 39enne esponente di spicco della “Società foggiana”, ricercato dal 2020 e già condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa. Il blitz condotto dai reparti speciali dell’Arma giunge a conclusione delle indagini sviluppate in questi mesi dai carabinieri del Comando provinciale di Foggia che nei giorni scorsi erano riusciti a localizzare il rifugio nel quale si nascondeva il latitante in fuga da 5 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Foggia, arrestato il latitante Leonardo Gesualdo: l’irruzione da film dei carabinieri

