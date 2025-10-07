Foggia arrestato il latitante Leonardo Gesualdo | blitz dei carabinieri nel covo del mafioso

Affaritaliani.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Operazione dei carabinieri a Foggia: catturato Leonardo Gesualdo, latitante da 5 anni e figura di spicco della Società foggiana. Blitz all’alba nel suo covo. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

Foggia arrestato il latitante leonardo gesualdo blitz dei carabinieri nel covo del mafioso

Foggia, arrestato il latitante Leonardo Gesualdo: blitz dei carabinieri nel covo del mafioso

Foggia, arrestato il boss Leonardo Gesualdo. Ricercato dal 2020, era nella lista dei latitanti più pericolosi - Il 39enne, condannato a 12 anni per associazione mafiosa, è stato catturato all'alba dai carabinieri nel suo rifugio a Foggia

Arrestato a Foggia il latitante Leonardo Gesualdo, era in fuga da 5 anni - Arrestato a Foggia il latitante Leonardo Gesualdo, boss della Società foggiana, ricercato da 5 anni e condannato per associazione mafiosa.

