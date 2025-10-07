Foggia arrestato il latitante Leonardo Gesualdo | blitz dei carabinieri nel covo del mafioso
Operazione dei carabinieri a Foggia: catturato Leonardo Gesualdo, latitante da 5 anni e figura di spicco della Società foggiana. Blitz all’alba nel suo covo. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
In questa notizia si parla di: foggia - arrestato
Femminicidio a Foggia, arrestato a Roma l’ex della donna uccisa
Foggia, arrestato a Cerignola il latitante Tommaso Morra: nel 2022 tentò assalto a un caveau
Foggia, arrestato latitante a Cerignola: nel 2022 tentò assalto a un caveau
È stato arrestato all'alba di oggi il latitante foggiano Leonardo Gesualdo, di 39 anni, ritenuto dagli investigatori elemento di spicco della 'Società foggiana', ricercato dal 2020 dopo essere sfuggito al blitz Decimabis e condannato in primo grado a 12 anni per as - facebook.com Vai su Facebook
Foggia, l’arresto del latitante Leonardo Gesualdo. Era nella lista dei criminali più pericolosi https://tg.la7.it/cronaca/foggia-arrestato-latitante-leonardo-gesualdo-boss-societa-foggiana-07-10-2025-245486… - X Vai su X
Foggia, arrestato il boss Leonardo Gesualdo. Ricercato dal 2020, era nella lista dei latitanti più pericolosi - Il 39enne, condannato a 12 anni per associazione mafiosa, è stato catturato all'alba dai carabinieri nel suo rifugio a Foggia ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Arrestato a Foggia il latitante Leonardo Gesualdo, era in fuga da 5 anni - Arrestato a Foggia il latitante Leonardo Gesualdo, boss della Società foggiana, ricercato da 5 anni e condannato per associazione mafiosa. Segnala blitzquotidiano.it