Foggia arrestato il boss mafioso Leonardo Gesualdo ricercato dal 2020 il blitz dei Gis mentre il latitante dormiva - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la perquisizione, è stata trovata una pistola con matricola abrasa e sei colpi nel caricatore, ma il 39enne, ancora in pigiama, non ha opposto resistenza ed è stato subito arrestato Con un blitz fulmineo nelle prime ore di oggi, martedì 7 ottobre, i Carabinieri hanno arrestato Leonard. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

