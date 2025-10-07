Foggia arrestato il boss Leonardo Gesualdo Ricercato dal 2020 era nella lista dei latitanti più pericolosi
È stato arrestato all’alba di martedì il latitante foggiano Leonardo Gesualdo, 39 anni. Secondo gli investigatori è un uomo di spicco della Società foggiana, l’organizzazione mafiosa operante nella provincia pugliese. Condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa, è ricercato dal 2020 dopo essere sfuggito al blitz Decimabis. Era inserito nella lista dei latitanti più pericolosi. I carabinieri del Gis lo hanno bloccato in un’abitazione alla periferia di Foggia, sorpreso nel sonno dalle esplosioni che hanno accompagnato l’ingresso delle teste di cuoio all’interno del covo. Non ha opposto resistenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
