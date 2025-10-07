Foggia arrestato il boss Leonardo Gesualdo Ricercato dal 2020 era nella lista dei latitanti più pericolosi

Ilfattoquotidiano.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato arrestato all’alba di martedì il latitante foggiano Leonardo Gesualdo, 39 anni. Secondo gli investigatori è un uomo di spicco della Società foggiana, l’organizzazione mafiosa operante nella provincia pugliese. Condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa, è ricercato dal 2020 dopo essere sfuggito al blitz Decimabis. Era inserito nella lista dei latitanti più pericolosi. I carabinieri del Gis lo hanno bloccato in un’abitazione alla periferia di Foggia, sorpreso nel sonno dalle esplosioni che hanno accompagnato l’ingresso delle teste di cuoio all’interno del covo. Non ha opposto resistenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

foggia arrestato il boss leonardo gesualdo ricercato dal 2020 era nella lista dei latitanti pi249 pericolosi

© Ilfattoquotidiano.it - Foggia, arrestato il boss Leonardo Gesualdo. Ricercato dal 2020, era nella lista dei latitanti più pericolosi

In questa notizia si parla di: foggia - arrestato

Femminicidio a Foggia, arrestato a Roma l’ex della donna uccisa

Foggia, arrestato a Cerignola il latitante Tommaso Morra: nel 2022 tentò assalto a un caveau

Foggia, arrestato latitante a Cerignola: nel 2022 tentò assalto a un caveau

foggia arrestato boss leonardoFoggia, arrestato il latitante Leonardo Gesualdo. Era nella lista dei più pericolosi - Il latitante si trovava in un edificio della periferia di Foggia ed è stato sorpreso nel sonno dalle esplosioni che hanno accompagnato l'ingresso delle teste di cuoio del Gis all'interno del covo. tg.la7.it scrive

foggia arrestato boss leonardoFoggia, arrestato il super latitante Leonardo Gesualdo: era ricercato dal 2020 - È finita all’alba di oggi la latitanza di Leonardo Gesualdo, 39 anni, considerato dagli investigatori un elemento di spicco della “Società foggiana”, l’organizzazione mafiosa attiva nel capoluogo daun ... Da erreemmenews.it

Cerca Video su questo argomento: Foggia Arrestato Boss Leonardo