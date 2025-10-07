F@Mu Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo alla GAM

Palermotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 ottobre F@Mu giornata nazionale delle famiglie al museo 2025.Ore 11:00- Laboratorio su prenotazione per famiglie con bambini dai 4 anni in su Il paesaggio siciliano tra ieri e oggi.Partendo dal percorso della mostra in corso Secondo Novecento in Sicilia, i partecipanti scopriranno i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornata - nazionale

Giornata nazionale dei Giochi della Gentilezza, Latina aderisce

Giornata nazionale SLA, Livorno si illumina di verde: il programma delle iniziative dal 18 al 20 settembre

Facciata Palazzo Madama si colora di verde per Giornata Nazionale SLA

f@mu giornata nazionale famiglie“Matite nel tempo”: laboratorio gratuito per bambini al Parco archeologico - Per la Giornata nazionale delle famiglie al museo laboratorio per bambini a Roselle, in provincia di Grosseto. Riporta grossetonotizie.com

f@mu giornata nazionale famiglieGiornata nazionale delle famiglie al museo, laboratorio e passeggiata archeo-naturalistica a Fossa Nera - In caso di maltempo, le attività saranno rinviate ... Si legge su luccaindiretta.it

Cerca Video su questo argomento: F@mu Giornata Nazionale Famiglie