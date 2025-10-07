Flotilla ultimi attivisti liberati | Abbiamo avuto un piccolo assaggio di quello che subiscono i palestinesi
"Giornate dure e tanta violenza gratuita". La Piccirella: "Provato cio' che subiscono i palestinesi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Ong: "Tanti morti per fame a Gaza in una settimana come negli ultimi due anni" | Israele annuncia la ripresa degli aiuti umanitari | Freedom Flotilla, soldati a bordo dell'Handala
Ong: "Tanti morti per fame a Gaza in una settimana come negli ultimi due anni" | Israele annuncia la ripresa degli aiuti umanitari | Freedom Flotilla, soldati a bordo: arrestati gli attivisti
Dimmi La Verità | Marco Pellegrini (M5s): «Gli ultimi sviluppi della missione della Flotilla»
Sono arrivati all'aeroporto di Fiumicino gli ultimi cinque attivisti italiani della Global sumud flotilla trattenuti in Israele per non aver immediatamente firmato il foglio per poter lasciare il Paese. #flotilla #roma
Arriveranno stasera in Italia gli ultimi 15 connazionali della Flotilla, rilasciati da Israele. Lo si apprende da ambienti vicini agli attivisti. Da Atene prenderanno le coincidenze per diverse città. A quanto riferito, le spese per il viaggio saranno sostenute dal Global
Ultimi attivisti italiani della Global Sumud Flotilla liberati a Fiumicino, mobilitazione continua - Accolti da un centinaio di sostenitori con bandiere della Palestina e di "One Piece", denunciano torture psicologiche e annunciano altre Flotille per rompere il blocco ... Da laregione.ch
Rientrano gli ultimi italiani della Flotilla: 'Tenuti come ostaggi' - Dal Mediterraneo alle galere israeliane, il viaggio degli attivisti è terminato in queste ore con l'atterraggio degli aerei di linea negli scali di Milano, Roma e Bologna (ANSA) ... Secondo ansa.it