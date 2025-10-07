Flotilla Trump attacca Greta | Dovrebbe vedere un medico è sempre arrabbiata
Greta Thunberg “E’ una piantagrane, ha un problema di gestione della rabbia”. Lo ha detto Donald Trump parlando nello Studio Ovale a proposito dell’attivista svedese arrestata dalle forze israeliane, mentre tentava di avvicinarsi a Gaza a bordo della Global Sumud Flotilla. “Credo che dovrebbe consultare un medico. Per essere così giovane è davvero arrabbiata”, ha aggiunto il presidente rispondendo ai cronisti presenti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
