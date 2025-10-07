Flotilla sbaglia rotta | Gaza? No arriva a Gela

Gaza e Gela hanno lo stesso numero di lettere e due di queste sono anche in comune, compresa quella iniziale. Da qui, però, a confondersi e sbarcare nella cittadina siciliana invece che puntare dritti su quella palestinese ci passa un mare intero, il Mediterraneo appunto. Eppure, tre cittadini francesi a bordo di una delle imbarcazioni appartenenti alla Flotilla diretta in Palestina sono stati soccorsi al largo di Gela, dopo aver perso la rotta e chiesto assistenza. I militari della Capitaneria di porto, insieme ai piloti e agli ormeggiatori, li hanno scortati fino al porto e li hanno fatti attraccare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

