Flotilla ritornati gli ultimi attivisti italiani

Tv2000.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono tornati in Italia tutti gli attivisti della spedizione della Flotilla. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

