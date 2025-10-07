Flotilla ritornati gli ultimi attivisti italiani
Sono tornati in Italia tutti gli attivisti della spedizione della Flotilla. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: flotilla - ritornati
Yassine Lafram racconta la sua esperienza sulla Flotilla - facebook.com Vai su Facebook
? DALLA FLOTILLA AL RISTORANTE: LA STRANA STORIA DI SAVERIO TOMMASI C’è chi rischia la vita per portare aiuti a chi ha fame. ..segue https://whatsapp.com/channel/0029Vadc5lA6buMEURquHS1B… ?“Pensieri, notizie e visioni… senza filtro. O - X Vai su X
Rientrano gli ultimi italiani della Flotilla: 'Tenuti come ostaggi' - Dal Mediterraneo alle galere israeliane, il viaggio degli attivisti è terminato in queste ore con l'atterraggio degli aerei di linea negli scali di Milano, Roma e Bologna (ANSA) ... Riporta ansa.it
Flotilla, gli ultimi attivisti italiani tornano in patria: arrivo previsto oggi - Ultimi attivisti italiani della Flotilla pronti a tornare in patria: l'annuncio del ministro Tajani in queste ore. Come scrive notizie.it