Flotilla Regione Puglia denuncia governo israeliano per sequestro e arresto attivisti
La Regione Puglia ha sporto denuncia nei confronti del Governo israeliano per il sequestro e l’arresto dei cittadini italiani e pugliesi che si trovavano sulle barche della Global Sumud Flotilla quando le imbarcazioni, in viaggio verso Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese, sono state intercettate in acque internazionali dalle forze armate dello Stato ebraico e gli attivisti portati in carcere per poi essere espulsi dal Paese. Lo rende noto la regione Puglia in un comunicato, spiegando come “in seguito alla diffusione a livello internazionale delle notizie riguardanti l’illegale sequestro e arresto da parte delle forze armate israeliane di cittadini italiani, fra i quali almeno tre pugliesi, impegnati nella missione di pace denominata ‘Global Sumud Flotilla’, diretta a portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza su piccole barche battenti bandiera italiana in acque internazionali, la Giunta regionale ha oggi deciso di sporgere denuncia nei confronti del Governo israeliano”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: flotilla - regione
Gaza, la maggioranza in Regione prende posizione: "Solidarietà alla Global Sumud Flotilla"
M5s: "Buon vento alla Flotilla, Regione sostenga la tutela degli attivisti"
Liguria, opposizione in Regione: "Solidarietà alla Global Sumud Flotilla, la giunta tuteli i volontari italiani"
#Emiliano: “Regione #Puglia denuncia governo israeliano per reati contro cittadini della #Flotilla” - X Vai su X
Sfratti, Parma terza in regione Parla Mattia: "La nostra Flotilla bloccata" Zone rosse, 11 nuovi allontanamenti Intervista a Roberta Bruzzone Sport: tutti i campionati dilettanti L'inserto Economia: affitti brevi, cosa cambia - facebook.com Vai su Facebook
La Regione Puglia denuncia governo israeliano per Flotilla - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, "denuncia il Governo israeliano per il sequestro e l'arresto di cittadini italiani e pugliesi impegnati nella missione di pace Global Sumud Flotil ... Da ansa.it
La Regione Puglia denuncia il governo israeliano per il caso Flotilla - Altri 131 attivisti di altri Paesi espulsi da Israele in Giordania (ANSA) ... Scrive ansa.it