Flotilla nave Conscience salpata 1 settimana fa da Otranto a 250 miglia nautiche da zona rossa possibile intercettazione tra 24h

7 ott 2025

Secondo quanto riferito dall'attivista Riccardo Corradini, la Conscience fa parte di una Flotilla composta complessivamente da una decina di imbarcazioni impegnate in una missione umanitaria verso la Striscia di Gaza La Conscience, una delle imbarcazioni della nuova Flotilla diretta verso Gaz. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

