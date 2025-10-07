Flotilla nave Conscience salpata 1 settimana fa da Otranto a 250 miglia nautiche da zona rossa possibile intercettazione tra 24h

Secondo quanto riferito dall'attivista Riccardo Corradini, la Conscience fa parte di una Flotilla composta complessivamente da una decina di imbarcazioni impegnate in una missione umanitaria verso la Striscia di Gaza La Conscience, una delle imbarcazioni della nuova Flotilla diretta verso Gaz. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Flotilla, nave Conscience salpata 1 settimana fa da Otranto a 250 miglia nautiche da zona rossa, possibile intercettazione tra 24h

La seconda Flotilla verso a Gaza, da nave Conscience l’appello a scioperare: “Domani ci intercettano” - L’ammiraglia di 70 metri è diretta nella Striscia con altre otto imbarcazioni: a bordo ci sono 250 tra dottori e infermieri. Come scrive msn.com

Bandiere e applausi per la "Conscience": l'ultima nave della Flotilla partita da Otranto - È "umanità" la parola che risuona più volte sulla banchina del porto di Otranto, da dove ieri è salpata la Conscience, l'ultima e la più ... Riporta quotidianodipuglia.it