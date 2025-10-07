Flotilla le denunce contro l’Idf per rapimento e maltrattamenti | I droni che ci hanno attaccato partiti dall’Ue
Una serie di denunce per sequestro di persona e maltrattamenti. E poi anche per l’abbordaggio e la detenzione arbitraria. Mentre fonti di intelligence Usa dicono che è stato Benjamin Netanyahu a ordinare gli attacchi con i droni. Gli attivisti della Global Sumud Flotilla tornano a casa. E scattano gli esposti contro Israele. La presidente del CUP, Candidatura di Unità Popolare, al Parlamento spagnolo Pilar Castillejo ha annunciato un’azione legale per denunciare il rapimento degli attivisti. Mentre nel carcere di Keziot restano 138 dei 462 arrestati dopo gli abbordaggi della notte tra il primo e il 2 ottobre. 🔗 Leggi su Open.online
Attivista della Flotilla morde una guardia, arrestata. Le denunce: «Picchiati e trattati come scimmie». Ma Israele smentisce
La #Flotilla finisce in farsa, il dem denuncia #Israele: "Mi hanno fregato telefono e sigarette"
Flotilla, 2° attacco nelle acque tunisine. Attivisti: “Un altro drone, proseguiamo per rompere l’assedio illegale di Israele” - Dopo il caso della nave ammiraglia Familia Madeira, la Global Sumud Flotilla denuncia un nuovo attacco contro un’altra sua imbarcazione, sempre in acque tunisine. Riporta ilfattoquotidiano.it
Flotilla, gli attivisti presentano un esposto alla Procura: “Negati i diritti basilari” - L’annuncio durante la conferenza stampa convocata dai quattro parlamentari espulsi da Israele ... Si legge su repubblica.it