Flotilla il sospetto di Arturo Scotto Pd | Droni contro di noi partiti da qualche Paese dell’Ue
La tensione diplomatica tra Spagna e Israele si inasprisce dopo l’annuncio della capogruppo del Partito di Unità Centrale (Cup) al Parlamento spagnolo, Pilar Castillejo, che ha dichiarato l’intenzione di intraprendere un’azione legale contro lo Stato di Israele. L’accusa è gravissima: secondo la parlamentare catalana, quanto avvenuto nei giorni scorsi rappresenterebbe un vero e proprio “rapimento” degli attivisti della Global Sumud Flotilla, intercettata dalle forze israeliane nel Mediterraneo. Leggi anche: Flotilla, la verità sul “documento firmato con Hamas”: cambia tutto Castillejo ha rilasciato le sue dichiarazioni all’ aeroporto di Barcellona-El Prat, dove è atterrata insieme a una dozzina di altri attivisti catalani a bordo di un volo proveniente da Atene, poche ore dopo il loro rilascio da parte delle autorità israeliane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
La Zim Virginia nel porto di Livorno. In banchina un carico sospetto. Pronti allo #Sciopero generale in caso di #Attacco alla Global Sumud Flotilla
Dopo aver respinto nave Usa Slnc Severn, protesta per portacontainer israeliana. Usb: "Non un chiodo per Israele. In banchina anche carico sospetto armamenti. Pronti a sciopero generale in caso di attacco alla Flotilla". Sciopero lavoratori. Cgil: "Nessuna op
Flotilla, scattano le denunce contro Israele: "Rapiti e abusati fisicamente e psicologicamente" - La capogruppo del Partito di Unità Centrale (Cup) al Parlamento spagnolo, Pilar Castillejo, ha annunciato un'"azione legale" per denunciare il "rapimento" degli attivisti della Global Sumud Flotilla
Il deputato PD Arturo Scotto racconta le ore dopo l'abbordaggio della Flotilla da parte della marina di Israele: "Ecco come ci hanno trattato"