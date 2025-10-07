Flotilla il sospetto di Arturo Scotto Pd | Droni contro di noi partiti da qualche Paese dell’Ue

La tensione diplomatica tra Spagna e Israele si inasprisce dopo l’annuncio della capogruppo del Partito di Unità Centrale (Cup) al Parlamento spagnolo, Pilar Castillejo, che ha dichiarato l’intenzione di intraprendere un’azione legale contro lo Stato di Israele. L’accusa è gravissima: secondo la parlamentare catalana, quanto avvenuto nei giorni scorsi rappresenterebbe un vero e proprio “rapimento” degli attivisti della Global Sumud Flotilla, intercettata dalle forze israeliane nel Mediterraneo. Leggi anche: Flotilla, la verità sul “documento firmato con Hamas”: cambia tutto Castillejo ha rilasciato le sue dichiarazioni all’ aeroporto di Barcellona-El Prat, dove è atterrata insieme a una dozzina di altri attivisti catalani a bordo di un volo proveniente da Atene, poche ore dopo il loro rilascio da parte delle autorità israeliane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

