Flotilla il racconto di un attivista | Umiliati e picchiati ci siamo sentiti soli

Paolo de Montis, ex operaio e sindacalista CUB (Confederazione unitaria di base), è uno degli attivisti italiani che ha partecipato alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, da cui è tornato il 4 ottobre, con un unico scopo: “Non ce la facevo più a vedere quei bambini morire di fame, sentire che l’esercito israeliano gli sparava in testa. Ora sono in pensione e mi sono detto: devo andare ”. Partito con il cuore e la sua esperienza da elettricista e istruttore sub, Paolo racconta un viaggio durissimo, ben lontano da quella che lui definisce un’esperienza “politica e umana, non militare come volevano far credere”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

