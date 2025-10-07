Flotilla il Fronte della gioventù comunista ci riprova | ma la nuova spedizione è fermata dai greci
La seconda spedizione della Flotilla non sta ottenendo l'attenzione mediatica che ha avuto la prima per ragioni ignote. O forse no, bisognerebbe indagare su chi ha preso parte alla spedizione di agostosettembre per capire perché tutti i riflettori le siano stati puntati addosso, ma anche sulla propaganda che è stata fatta e sulle disponibilità economiche di questo movimento. Perché, in effetti, la Freedom Flotilla che in questi giorni si sta avvicinando alle coste di Gaza, probabilmente verrà fermata tra mercoledì e giovedì dalle autorità israeliane. O, almeno, quello che ne resta, perché alcune barche sono state fermate ben prima di entrare nelle acque internazionali antistanti Israele e Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
