Flotilla i gitanti son tornati | urla contro la Meloni e sventolìo di bandiere col teschio Ma sono di pace…

Abbracci, baci, cagnolini che abbaiavano, brindisi e cori contro Giorgia Meloni: il rientro dei “gitanti” della Flotilla, all’aeroporto, è stato uno show che poco aveva a che fare con la causa di Gaza e dei palestinesi da aiutare. Tra bandiere palestinesi, kefiah e cori, tra i quali “Anguria sì, Meloni no, Tajani pagaci il biglietto”, gli ultimi attivisti di Flotilla sono tornati a casa, non senza denunciare i presunti maltrattamenti subiti dai soldati israeliani. Lo sventolio di bandiere della Palestina e di “One Piece”, simbolo di protesta, in teschio con un copricapo di paglia, ispirato a un personaggio dei fumetti di Eiichir? Oda, fumettista giappone, che rappresenta una sorta di pirata buono, che i “gitanti” hanno presentato come simbolo unificante per la truppa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

