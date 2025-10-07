Flotilla i gitanti son tornati | urla contro la Meloni e sventolìo di bandiere col teschio Ma sono di pace…
Abbracci, baci, cagnolini che abbaiavano, brindisi e cori contro Giorgia Meloni: il rientro dei “gitanti” della Flotilla, all’aeroporto, è stato uno show che poco aveva a che fare con la causa di Gaza e dei palestinesi da aiutare. Tra bandiere palestinesi, kefiah e cori, tra i quali “Anguria sì, Meloni no, Tajani pagaci il biglietto”, gli ultimi attivisti di Flotilla sono tornati a casa, non senza denunciare i presunti maltrattamenti subiti dai soldati israeliani. Lo sventolio di bandiere della Palestina e di “One Piece”, simbolo di protesta, in teschio con un copricapo di paglia, ispirato a un personaggio dei fumetti di Eiichir? Oda, fumettista giappone, che rappresenta una sorta di pirata buono, che i “gitanti” hanno presentato come simbolo unificante per la truppa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: flotilla - gitanti
Questa è Amsterdam oggi. Questi sono 250.000 persone tutte insieme, stretti stretti, per Gaza. Per la Flotilla. Per il diritto internazionale. Per l’Umanità. Questa immagine è semplicemente commovente. Anche in Olanda evidentemente è stato “un weekend lung - facebook.com Vai su Facebook
Ah, quando mi privarono del lavoro e quindi della possibilità di provvedere alla mia famiglia, voi muti, adesso per solidarietà con 4 sgallettati che vanno a zonzo per il mediterraneo, sciopero!!! Andate a fanculo voi ed i gitanti. - X Vai su X
Tornano in Italia gli ultimi attivisti della Flotilla fermati da Israele. Tajani: "Grazie al personale diplomatico" - Sullo sfondo gli abusi nelle carceri israeliane denunciati dai 4 parlamentari rientrati negli scorsi giorni ... Da today.it
Flotilla, gli ultimi attivisti italiani tornano in patria: arrivo previsto oggi - Ultimi attivisti italiani della Flotilla pronti a tornare in patria: l'annuncio del ministro Tajani in queste ore. Secondo notizie.it