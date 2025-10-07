Flotilla Hamas e aiuti a Gaza | ecco le verità della Meloni

Ilgiornale.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Consiglio è stato quest'oggi ospite di Bruno Vespa per fare il punto sulla situazione geopolitica mondiale, che non può non passare attraverso il conflitto in Medioriente. " Penso che la proposta di piano di pace presentata da Trump apra più di uno spiraglio, si tratta di una proposta molto articolata, che prevede alcune delle cose di cui abbiamo discusso e che abbiamo chiesto in questi anni: il rilascio degli ostaggi, il graduale ritiro di Israele dalla Striscia di Gaza, no a nuovi insediamenti in Cisgiordania, il disarmo di Hamas, fino a riconoscere l'aspirazione palestinese ad avere un proprio Stato ", ha spiegato Meloni, che fin da subito ha appoggiato il piano di Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

