Flotilla Greta Thunberg | Da israeliani maltrattamenti in carcere ma non siamo noi la storia Non distogliamo lo sguardo da Gaza

Ilfattoquotidiano.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attivista svedese Greta Thunberg era tra le decine di deportati sbarcati lunedì pomeriggio ad Atene, in Grecia. Una folla di sostenitori si è radunata all’aeroporto internazionale Eleftherios Venizelos e ha intonato il coro “ Free free Palestine! ” mentre gli attivisti sbarcavano uno dopo l’altro. “È una vergogna che questa missione debba esistere È una vergogna”, ha detto Thunberg ai giornalisti e ai manifestanti poco dopo il suo arrivo. “Potrei parlare a lungo dei maltrattamenti e degli abusi subiti durante la nostra prigionia, credetemi, ma non è questo il punto “, ha aggiunto. Thunberg ha invece esortato i leader mondiali e i cittadini comuni di tutto il mondo a porre fine alla loro “complicità” con il “genocidio” perpetrato contro i palestinesi a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

