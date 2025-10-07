Flotilla Greta Thunberg | Da israeliani maltrattamenti in carcere ma non siamo noi la storia Non distogliamo lo sguardo da Gaza

L’attivista svedese Greta Thunberg era tra le decine di deportati sbarcati lunedì pomeriggio ad Atene, in Grecia. Una folla di sostenitori si è radunata all’aeroporto internazionale Eleftherios Venizelos e ha intonato il coro “ Free free Palestine! ” mentre gli attivisti sbarcavano uno dopo l’altro. “È una vergogna che questa missione debba esistere È una vergogna”, ha detto Thunberg ai giornalisti e ai manifestanti poco dopo il suo arrivo. “Potrei parlare a lungo dei maltrattamenti e degli abusi subiti durante la nostra prigionia, credetemi, ma non è questo il punto “, ha aggiunto. Thunberg ha invece esortato i leader mondiali e i cittadini comuni di tutto il mondo a porre fine alla loro “complicità” con il “genocidio” perpetrato contro i palestinesi a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

