Flotilla butta l’àncora in via Milano | disegni sulla nave - scivolo per rendere omaggio alla missione a Gaza
Bologna, 7 ottobre 2025 – Un pezzo della Global Sumud Flotilla ha gettato l’ancora al parchetto di via Milano dove giocano i bambini delle scuole Costa, quartiere Savena. L’iniziativa è dei genitori dell’ Istituto comprensivo 22 ed è nata dal fatto che proprio tra loro c’è un bolognese ce era a bordo delle imbarcazioni dirette a Gaza. Da qui l’idea di ricoprire lo scivolo a forma di veliero che capeggia al centro del parchetto che non a caso è da tutti ribattezzato ‘della nave’, di disegni e barchette di carta a sostegno della missione umanitaria. "Un gesto piccolo per mantenere alta l'attenzione sulla situazione palestinese - ha spiegato il comitato genitori - e più in generale per dire che i bambini vogliono avere scuole, tranquillità e futuro, in tutti i luoghi del mondo funestati da guerre". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
