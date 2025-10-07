Flotilla attivisti | Torture psicologiche continue
Tre attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, tra cui Antonio La Piccirella e Federica Frascà, hanno raccontato all’arrivo a Roma (la sera del 6 ottobre) le difficoltà affrontate durante la detenzione in Israele. Hanno parlato di pressioni costanti e intimidazioni per spingerli a firmare il rilascio volontario. Secondo il loro racconto, le condizioni psicologiche erano dure e mirate a spezzare la resistenza. Tutti hanno ribadito la volontà di continuare a sostenere la causa palestinese. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: flotilla - attivisti
