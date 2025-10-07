Flotilla attivisti denunciano Israele sul tavolo reati di sequestro di persona e maltrattamenti 138 restano nel carcere di Ketziot
È molto probabile che una volta definito il fascicolo, anche dal punto di vista della competenza, possano essere ascoltati in Procura i partecipanti alla missione come persone informate sui fatti Gli attivisti della Global Sumud Flotilla hanno denunciato Israele. I partecipanti della missione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Le opposizioni al governo: "Difenda gli attivisti della Global Flotilla"
Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |Gli attivisti: «Arriveremo entro 7 giorni»
Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | Marina israeliana pronta a intervenire: "Gli attivisti saranno trasferiti su una nave militare"
la Repubblica. . Greta Thunberg è atterrata ad Atene insieme ad altri attivisti della Flotilla dopo la detenzione in Israele. Con lei hanno viaggiato 27 cittadini greci e altri 134 attivisti provenienti da 15 Paesi europei, compresi gli italiani #gretathunberg #atene #fl
Gli attivisti della Flotilla espulsi da Israele denunciano maltrattamenti - Il 6 ottobre, al loro arrivo all’aeroporto di Atene, vari attivisti della Global sumud flotilla, espulsi da Israele, hanno denunciato di aver subito maltrattamenti dopo il loro arresto. internazionale.it scrive
Lasceranno oggi Israele gli ultimi attivisti della Sumud Flotilla detenuti ancora in carcere - Lasceranno oggi Israele gli ultimi attivisti della Sumud Flotilla detenuti ancora in carcere. Da ansa.it