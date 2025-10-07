Flotilla altri 161 attivisti espulsi da Israele Media | Netanyahu ordinò attacchi droni da sottomarino

(Adnkronos) – Altri 161 attivisti della Global Sumud Flotilla, tra i quali 15 italiani, sono stati rilasciati nella giornata di ieri da Israele e atterrati ad Atene. Con il gruppo anche?la svedese Greta Thunberg, che durante una conferenza stampa all’arrivo in aeroporto ha denunciato “maltrattamenti e abusi” subiti nelle prigioni di Tel Aviv, oltre . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Flotilla, altri 161 attivisti espulsi da Israele. Media: “Netanyahu ordinò attacchi, droni da sottomarino”

In questa notizia si parla di: flotilla - attivisti

Le opposizioni al governo: "Difenda gli attivisti della Global Flotilla"

Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |Gli attivisti: «Arriveremo entro 7 giorni»

Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | Marina israeliana pronta a intervenire: "Gli attivisti saranno trasferiti su una nave militare"

Flotilla, gli attivisti a Malpensa in tuta grigia e numerati - X Vai su X

Gli attivisti italiani della Flotilla, espulsi da Israele, sono rientrati gratis in Italia grazie a biglietti offerti dal consolato ad Istanbul e alla Turkish Airlines. Un privilegio pensato per chi è in difficoltà, finito invece a chi sapeva di rischiare il fermo e ha scelto lo scontro Vai su Facebook

L'arrivo di Greta Thunberg e altri attivisti della Flotilla ad Atene - È stata accolta dagli slogan "Libertà per la Palestina" e "Viva viva la Flotilla! Segnala ilmessaggero.it

Flotilla, altri 161 attivisti espulsi da Israele. Media: “Netanyahu ordinò attacchi, droni da sottomarino” - (Adnkronos) – Altri 161 attivisti della Global Sumud Flotilla, tra i quali 15 italiani, sono stati rilasciati nella giornata di ieri da Israele e atterrati ad Atene. Come scrive msn.com