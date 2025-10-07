Flotilla abbracci per gli attivisti con amici e familiari al rientro a Fiumicino – Il video

Open.online | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2025 L'abbraccio di amici e familiari per gli attivisti della Flotillla rientrati all'Aeroporto di Roma Fiumicino dopo essere stati rilasciati da Israele. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flotilla - abbracci

Flotilla, gli abbracci commossi di Angelo Bonelli ed Elly Schlein ai 4 parlamentari rimpatriati: «Ora bisogna portare a casa tutti» – I video

Flotilla, abbracci per gli attivisti con amici e familiari al rientro a Fiumicino

flotilla abbracci attivisti amiciFlotilla, abbracci per gli attivisti con amici e familiari al rientro a Fiumicino - L'abbraccio di amici e familiari per gli attivisti della Flotillla rientrati all'Aeroporto di Roma Fiumicino dopo essere stati rilasciati da Israele. Scrive ilgiornale.it

flotilla abbracci attivisti amiciRientrano gli ultimi italiani della Flotilla: 'Tenuti come ostaggi' - Dal Mediterraneo alle galere israeliane, il viaggio degli attivisti è terminato in queste ore con l'atterraggio degli aerei di linea negli scali di Milano, Roma e Bologna (ANSA) ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Abbracci Attivisti Amici