Florida centinaia di animali marini trasferiti nel nuovo acquario
Lontre di fiume, lamantini, tartarughe marine, pinguini e un polpo gigante del Pacifico sono solo alcune delle centinaia di animali marini che sono stati trasferiti nella nuova sede a Lakewood Ranch, in Florida, del Mote Marine Laboratory & Aquarium di Sarasota. Il nuovo spazio ospita quasi 4 milioni di litri di esposizioni oceaniche viventi, laboratori STEM all’avanguardia e spazi di apprendimento immersivi. Il trasferimento degli animali è iniziato ad agosto, utilizzando contenitori specializzati che mantengono la temperatura, l’ossigeno e la qualità dell’acqua. All’arrivo, gli acquariofili e il personale veterinario del Mote supervisionano l’acclimatazione, seguendo i rigidi protocolli dell’Associazione degli zoo e degli acquari. 🔗 Leggi su Lapresse.it
