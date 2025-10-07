Flora e li mariti sua Claudia Campagnola al Teatro Petrolini

Claudia Campagnola è la protagonista della commedia Flora e li mariti sua, scritta da Toni Fornari e ispirata al romanzo passionale “Dona Flor e i suoi due mariti” di Jorge Amado, diretta da Norma Martelli. Le musiche sono composte da Stefano Fresi ed eseguite dal vivo da Flavio Cangialosi.Un. 🔗 Leggi su Romatoday.it

