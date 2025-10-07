Flora e li mariti sua Claudia Campagnola al Teatro Petrolini
Claudia Campagnola è la protagonista della commedia Flora e li mariti sua, scritta da Toni Fornari e ispirata al romanzo passionale “Dona Flor e i suoi due mariti” di Jorge Amado, diretta da Norma Martelli. Le musiche sono composte da Stefano Fresi ed eseguite dal vivo da Flavio Cangialosi.Un. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: flora - mariti
Pov: video da mandare assolutamente ai vostri mariti/fidanzati…. #giuliaf #trend #shopping - facebook.com Vai su Facebook
La commedia dell’amore “Flora e li mariti sua“,. Campagnola ci stregherà - A Fano per “Comizi d’Amore“ questa sera l’opera tratta da Jorge Amado. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Flora e li mariti sua - Tratto da Donna Flor e i suoi due mariti di Jorge Amado, con Claudia Campagnola. Segnala roma.corriere.it