Flop Di Cesare | l' idolo pro-Pal dei salotti tv non eletto
Avrebbe dovuto incassare una valanga di preferenze, svettare nel centrosinistra e rientrare senza alcun problema nel Consiglio regionale della Calabria. E invece la candidatura della filosofa Donatella Di Cesare si è rivelata un flop. I pochi voti racimolati l'hanno condannata a restare fuori dall'Aula. Non sono dunque bastate le sue intemerate nei salotti televisivi di La7, da cui sentenziava contro il centrodestra e pretendeva di impartire lezioni a Giorgia Meloni. Era diventata l'idolo dei pro-Pal, ma la feroce retorica anti-Israele (come ha dimostrato il voto nelle Marche e in Calabria) ha stancato gli elettori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
